Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очевидец рассказал о взрыве перед началом пожара на западе Москвы

Анна Касаткина
12:40 18.11.2019
По словам мужчины, пламя распространилось по площадке практически мгновенно.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК Звезда

Работник склада рассказал о деталях масштабного возгорания в промзоне на западе Москвы. По его словам, пожару предшествовал взрыв, который произошел в автосервисе.

«Переодевался на работу, бухнуло что-то снаружи. Выскочил, увидел дым из бокса валит черный, а потом за ним пламя полетело - достаточно быстро, моментом практически», - сообщил мужчина в разговоре со «Звездой».

После этого, пояснил он, началась эвакуация - работники «похватали, что могли» и выскочили на улицу. В этот момент уже начали подъезжать пожарные расчеты.

Кладовщик добавил, что взрыв, вероятно, произошел в автосервисе.

«Взрыв был один с самого начала. Я не работаю в сервисе, может, это баллон был, может, еще что-нибудь», - сказал он.

Склад, на котором работает мужчина, от огня не пострадал. Очевидец добавил, что благодаря оперативному приезду пожарных удалось избежать еще больших повреждений.

Огонь вспыхнул на промышленной площадке на западе Москвы утром 18 ноября. Пламя охватило около 600 квадратных метров. В тушении задействовали 125 человек и водометы. Возгорание удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.11.2019, 05:00
Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии
Дата18.11.2019, 07:04
Вооружен и опасен: спецназовцы РФ и Узбекистана уничтожили «врага» под Самарой
Дата16.11.2019, 22:24
Все золото Гран-при: триумф российских фигуристов на московском этапе
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.11.2019, 12:56
Войска ЗВО получили более 40 танков Т-72Б3М
Дата18.11.2019, 00:00
Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:26 В стране и мире
В МИД РФ подтвердили передачу Киеву трех задержанных кораблей ВМС Украины
13:12 В стране и мире
Во Франции в реку рухнул подвесной мост: есть жертвы
13:12 В стране и мире
ТАСС: РФ начала передачу задержанных в Керчи украинских кораблей
13:03 В стране и мире
В Кремле назвали дату встречи в «нормандском формате»
13:01 В стране и мире
На столичный регион России движется волна экстремального холода
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Против обреза с голыми руками: потасовка в архангельском баре попала на видео
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Видео
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе: видео
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
Видео
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.