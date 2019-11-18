Очевидец рассказал о взрыве перед началом пожара на западе Москвы

Работник склада рассказал о деталях масштабного возгорания в промзоне на западе Москвы. По его словам, пожару предшествовал взрыв, который произошел в автосервисе.

«Переодевался на работу, бухнуло что-то снаружи. Выскочил, увидел дым из бокса валит черный, а потом за ним пламя полетело - достаточно быстро, моментом практически», - сообщил мужчина в разговоре со «Звездой».

После этого, пояснил он, началась эвакуация - работники «похватали, что могли» и выскочили на улицу. В этот момент уже начали подъезжать пожарные расчеты.

Кладовщик добавил, что взрыв, вероятно, произошел в автосервисе.

«Взрыв был один с самого начала. Я не работаю в сервисе, может, это баллон был, может, еще что-нибудь», - сказал он.

Склад, на котором работает мужчина, от огня не пострадал. Очевидец добавил, что благодаря оперативному приезду пожарных удалось избежать еще больших повреждений.

Огонь вспыхнул на промышленной площадке на западе Москвы утром 18 ноября. Пламя охватило около 600 квадратных метров. В тушении задействовали 125 человек и водометы. Возгорание удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.