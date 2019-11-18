В МИД предупредили российские компании об ужесточении санкций после Brexit

Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Brexit может создать риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно сказаться на темпах развития мировой и европейской экономики.

Он добавил, что в настоящее время преждевременно говорить о том, как скажутся на перспективах Brexit результаты предстоящего в Великобритании голосования, которое состоится 12 декабря.

По словам Беляева, итоги регулярно проводимых оценок динамики британского рынка и экономических перспектив страны говорят о существенном падении оптимизма у местных предпринимателей.

Эксперт добавил, что 43% компаний ожидают исключительно негативных последствий выхода Великобритании из ЕС. При этом объем европейских сделок британских предприятий с начала 2019 года сократился на 32%. Достигнув десятилетнего минимума.

«Стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69%. Складывающаяся ситуация, безусловно, создает риски и для российских экономических операторов на британском рынке», - цитирует Беляева РИА Новости.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но из-за того, что парламент страны не сумел ратифицировать соглашение с ЕС об условиях Brexit, этот процесс был отложен на конец октября.

Однако по схожей причине Brexit вновь был перенесен, но уже на конец января. Без ратифицированного договора может произойти «жесткий» Brexit, который повлечет неприятные экономические последствия для обеих сторон.