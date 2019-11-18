Военнослужащие России и Турции провели восьмое совместное патрулирование на севере Сирии

В Сирии завершилось восьмое совместное с Турцией патрулирование границы. Об этом сообщает Минобороны России. Совместный патруль выдвинулся от пункта перехода населенного пункта Айлишар и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Гарип.

«Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В состав совместного патруля вошли восемь бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» российской военной полиции и броневики Kirpi турецких пограничников. В совместной работе приняли участие около 50 военнослужащих с обеих сторон.

Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Военные двух государств контролируют исполнение договоренностей по отводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.