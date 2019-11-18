Копоть и едкий дым: видео с места тушения пожара на западе Москвы

Возгорание в складском помещении на западе Москвы локализовано, в данную минуту пожарные завершают тушение огня, который успел распространиться на площади 600 квадратных метров. Об этом можно судить по опубликованным с места происшествия кадрам.

Огонь на территории промышленной площадки вспыхнул этим утром. Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись десятки пожарных расчетов. Всего было задействовано 125 человек личного состава, которые применили специальные водометы для усмирения огня.

Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Помещения склада полностью уничтожены. В ближайшее время станет известна приблизительная причина случившегося.