Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Восьмой патруль военных РФ и Турции начал работу в районе сирийского Кобани

Андрей Аркадьев
10:59 18.11.2019
Совместное патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Айлишар и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы.
Восьмой патруль военных РФ и Турции начал работу в районе сирийского Кобани
© Фото: ТРК "Звезда"

В Сириийской Арабской Республике начал работу восьмой совместный патруль России и Турции. Колонна вышла на маршрут к северу от сирийского города Кобани, сообщает в понедельник Министерство обороны РФ.

«Восьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что с воздуха колонну техники прикрывают вертолеты Воздушно-Космических Сил РФ.

Отмечается, что маршрут патрулирования начинается от пункта таможенного перехода населенного пункта Айлишар и проходит на восток вдоль границы с Турцией.

В состав колонны входят российские бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» и турецкие бронеавтомобили Kirpi, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Обстановку на маршруте контролирует с воздуха российский дрон «Орлан-10», который следит за ситуацией в режиме реального времени.

Кобани расположен на севере Сирии у турецкой границы. Город был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии, в районе Кобани находилась база международной коалиции, однако она была ликвидирована после того, как военнослужащие альянса ее покинули. Курды начали переговоры с сирийскими властями, по итогам которых правительственные силы  вошли в город и закрепились вдоль границы.

Российская военная полиция вошла в Кобани несколько недель назад, чтобы следить за порядком в 30-километровой зоне, которую после переговоров российской и турецкой стороны и согласия сирийских властей, уже покинули курдские отряды.

Напомним, 22 октября состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в район сирийско-турецкой границы 23 октября вводится российская военная полиция, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.11.2019, 05:00
Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии
Дата18.11.2019, 07:04
Вооружен и опасен: спецназовцы РФ и Узбекистана уничтожили «врага» под Самарой
Дата16.11.2019, 22:24
Все золото Гран-при: триумф российских фигуристов на московском этапе
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.11.2019, 09:09
РФ выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
Дата18.11.2019, 00:00
Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:59 В стране и мире
Восьмой патруль военных РФ и Турции начал работу в районе сирийского Кобани
06:24 В стране и мире
Названа дата встречи по Сирии в «астанинском формате»
05:00 В стране и мире
Видео
Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии
22:01 В стране и мире
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Алеппо
05:00 В стране и мире
Видео
Страшные «подарки» от террористов: как проходит разминирование в сирийском Алеппо
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:37 В стране и мире
Видео
Политолог назвал возвращение кораблей на Украину подготовкой Зеленского к «нормандскому формату»
11:36 В стране и мире
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии
11:36 ОПК
Чемезов: российские «Торы» и «Панцири» могут заинтересовать Саудовскую Аравию
11:32 ОПК
Видео
ФСВТС: России есть что предложить Турции для создания истребителя 5-го поколения
11:16 В стране и мире
Видео
Митингующие заблокировали здание парламента в Тбилиси
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Япония готова слить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Видео
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе: видео
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
Видео
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.