Восьмой патруль военных РФ и Турции начал работу в районе сирийского Кобани

В Сириийской Арабской Республике начал работу восьмой совместный патруль России и Турции. Колонна вышла на маршрут к северу от сирийского города Кобани, сообщает в понедельник Министерство обороны РФ.

«Восьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что с воздуха колонну техники прикрывают вертолеты Воздушно-Космических Сил РФ.

Отмечается, что маршрут патрулирования начинается от пункта таможенного перехода населенного пункта Айлишар и проходит на восток вдоль границы с Турцией.

В состав колонны входят российские бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» и турецкие бронеавтомобили Kirpi, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Обстановку на маршруте контролирует с воздуха российский дрон «Орлан-10», который следит за ситуацией в режиме реального времени.

Кобани расположен на севере Сирии у турецкой границы. Город был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии, в районе Кобани находилась база международной коалиции, однако она была ликвидирована после того, как военнослужащие альянса ее покинули. Курды начали переговоры с сирийскими властями, по итогам которых правительственные силы вошли в город и закрепились вдоль границы.

Российская военная полиция вошла в Кобани несколько недель назад, чтобы следить за порядком в 30-километровой зоне, которую после переговоров российской и турецкой стороны и согласия сирийских властей, уже покинули курдские отряды.

Напомним, 22 октября состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в район сирийско-турецкой границы 23 октября вводится российская военная полиция, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.