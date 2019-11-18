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Политолог назвал возвращение кораблей на Украину подготовкой Зеленского к «нормандскому формату»

Наталия Майорова
11:37 18.11.2019
Эксперт также добавил, что Россия не нуждается в украинских кораблях и чужую собственность не ворует.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Решение Киева забрать свои корабли, задержанные в Керчи, может быть подготовкой президента Украины Владимира Зеленского к «нормандскому формату». Не исключено, что таким образом украинский лидер стремится улучшить ситуацию и «подать позитивные сигналы», сообщил в комментарии «Звезде» политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Он также добавил, что Россия не нуждается в украинских кораблях и чужую собственность не ворует.

«Мы задерживаем людей, которые нарушили российскую границу, чтобы в будущем никто эту границу не нарушал. Это не Россия передает, это, наконец, Киев сподобился забрать свои корабли. Они в очень плохом состоянии и качестве, поскольку Киев с самого начала предполагал, что они могут быть испорчены. Это была провокация с самого начала. Они большой ценности не представляют. Россия много раз заявляла им: "Заберите, наконец, свои корабли"», - добавил он.

Сегодня, 18 ноября, Россия передаст Украине корабли, задержанные в прошлом году в Крыму: в ноябре три украинских судна пересекли госграницу и совершали опасные маневры вблизи Керченского моста. В итоге они были задержаны. Теперь судна предстоит вернуть Киеву.

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