Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии

Курейш Картоев, подозреваемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заочно арестован.

Такое решение принял Басманный суд Москвы. Картоев считается главным подозреваемым в совершении этого преступления.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия», - сообщила пресс-секретарь суда.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен на западе Москвы 2 ноября. Неизвестный расстрелял его вместе с братом. Криминалисты насчитали не менее десяти выстрелов. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.

Эльджаркиев начал карьеру в правоохранительных органах в 2004 году, поступив на службу в республиканское управление ФСКН. Там он прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. Спустя два года Эльджаркиев перешел в ОВД, возглавив центр «Э».

При личном участии Ибрагима Эльджаркиева были раскрыты десятки преступлений и пресечена деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.

За высокий профессионализм и мужество Эльджаркиева представили к государственной награде - медали «За отличие в охране общественного порядка». Очередное специальное звание - подполковника полиции - было ему присвоено досрочно.