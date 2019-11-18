В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»

В Госдуме подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии. Согласно одной из них уточняется понятие «преследование».

По словам Оксаны Пушкиной, поправки будут учтены в финальной версии документа. Среди других поправок - запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, информировать правоохранительные органы о случаях агрессии без согласия жертвы.

Пушкина добавила, что работа над документом связана с делом историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Участником в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии в РФ стал СПбГУ.

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», - цитирует ее РБК.

Вместе с тем она добавила, что дополнительные поправки к законопроекту еще будут предложены министерствами, общественными организациями и кризисными центрами.

Утром 9 ноября Соколова достали из реки Мойки, в его рюкзаке были найдены оружие и отрезанные руки девушки. Октябрьский суд Петербурга арестовал экс-доцента СПбГУ на два месяца. Сам Олег Соколов вину признал и попросил для себя самого жестокого наказания.