Митингующие заблокировали здание парламента в Тбилиси

Здание грузинского парламента в Тбилиси заблокировано оппозиционерами и их сторонниками. Все входы в здание забаррикадированы, митингующие не пускают депутатов внутрь.

Собравшиеся требуют внеочередных выборов и скандируют антиправительственные лозунги. Вся прилегающая к парламенту территория заставлена мешками с песком, а оппозиционеры разбили под окнами палаточный лагерь.

Ранее парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию страны, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, сообщает Rustavi-2.

В тот же день началась осада правительственного корпуса. Акции протеста переросли в открытые столкновения с представителями правоохранительных органов.

К участию в антиправительственных шествиях и демонстрациях присоединились участники неправительственных и общественных организаций и их сторонники.