Площадь пожара на западе Москвы увеличилась вдвое

Площадь пожара на западе Москвы, где огнем охвачено складское помещение, увеличилось до 600 квадратных метров. Огонь вырывается из окон, а клубы черного дыма видны издалека.

Ранее очевидцы происшествия сообщали о серии взрывов внутри. Вероятнее всего, огонь добрался до пропановых и газовых баллонов. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов, подъездные пути к месту ЧП перекрыты.

«На месте работают 41 единица техники и 125 человек личного состава. На данный момент сведений о пострадавших не поступало», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

Информации о возможном содержимом склада пока не поступало. На месте происшествия создан оперативный штаб по тушению огня. В причинах произошедшего предстоит разбираться пожарным дознавателям. По некоторым сообщениям, к настоящему времени пожар локализован.