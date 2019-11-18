В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии

Исследователи Библии заявили об обнаружении на горе в Саудовской Аравии образцов древнееврейской письменности. По их мнению, камни с надписями на древнем иврите расположены как раз в том месте, где Бог встретился с Моисеем.

Члены организации The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF), которые в прошлом году сняли фильм о поисках «настоящей» горы Моисея, уверены, что библейская встреча состоялась на возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии, а не на горе Синай в Египте. В публикации на сайте фонда указывается, что надписи доказывают присутствие израильтян на этом месте и подтверждают библейское предание об их выходе из Египта под предводительством Моисея.

На ресурсе организации также опубликованы фотографии камней, испещренных древними письменами.

© DTRF

Согласно Библии Бог явился Моисею на горе Синай и дал ему десять заповедей. Христиане почитают как гору Моисея возвышенность на Синайском полуострове в Египте. При этом ряд исследователей считают, что настоящей горой Синай является Джабаль-эль-Лауз на границе Саудовской Аравии и Иордании.