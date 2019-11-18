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В РАН прокомментировали обыски в зданиях новосибирского Академгородка

Наталия Майорова
10:33 18.11.2019
Следственные действия были проведены по признакам состава ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке действительно проходят обыски. Информацию об этом «Звезде» подтвердил начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский.

«Подозреваемым, но не обвиняемым является бывший управляющий делами Сибирского отделения РАН Эдуард Скубневский», - подчеркнул он.

По его словам, следственные действия были проведены по признакам состава ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обыски проходят по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева. Однако, согласно другим данным, обыски были проведены в связи с бывшим управделами СО РАН Эдуардом Скубневским, который подозревается в превышении должностных полномочий.

В свою очередь, в СУ СК по Новосибирской области добавили, что в отношении 77-летнего Скубневского было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения - коттеджа, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в размере более 67 миллионов рублей.

По данным ТАСС, коттедж, о котором идет речь, расположен на улице Мальцева в Академгородке. Ранее он являлся собственностью РФ и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН, но в 2014 году был приватизирован на имя дочери Асеева. Мужчина был председателем отделения с 2008 по 2017 год.

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