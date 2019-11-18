Япония готова слить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

Правительство Японии заявило о готовности слить в океан тонны радиоактивных отходов. Речь о воде, которую использовали для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима».

После целого ряда проб и анализов эксперты Страны восходящего солнца сочли ее полностью безопасной. Несмотря на столь оптимистичные заверения, в соседних государствах экологи бьют тревогу. Власти Южной Кореи выразили опасения по поводу состояния окружающей среды в том случае, если радиоактивная вода попадет в Тихий океан, сообщает сайт агентства «Киодо».

В настоящее время вода, охлаждавшая реакторы АЭС, хранится в специальных резервуарах в Японии. При этом ежедневно в них дополнительно закачивается по 100 тонн отходов, включая зараженные грунтовые воды. Через 2,5 года емкости будут переполнены, предупреждают экологи. Между тем демонтаж конструкций самой «Фукусимы» займет до 40 лет.

Авария на атомной станции «Фукусима» произошла 11 марта 2011 году. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами станция оказалась полностью обесточена, что привело к аварийной остановке атомных реакторов. Последовали взрывы на трех энергоблоках, что привело к частичному разрушению АЭС и сильнейшему выбросу радиации.