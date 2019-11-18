«Свеча памяти»: в Иерусалиме заложили камень памятника блокадникам Ленинграда

Во вторник, 12 ноября, в Иерусалиме был заложен первый камень стелы «Свеча памяти» - мемориала, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Из разных концов Израиля, преодолев десятки километров, в одном из центральных районов Иерусалима собрались ветераны Второй мировой войны. Им всем уже за 90 лет, но они хорошо помнят ужасы войны.

В числе тех, кто приехал на церемонию закладки памятника - Соня Промыслова. Сейчас ей 92 года, четверть века она живет в Иерусалиме, но родилась и выросла в Ленинграде. У нее сохранилась фотография ее класса. На снимке мальчикам и девочкам по 14 лет, половина из них не пережила блокаду. Когда началась война, Соня вместе с мамой отдыхала на Украине у своих родственников. Они чудом успели спастись от наступавшей немецкой армии и вернуться в Ленинград.

Сейчас на месте будущего мемориала разбита строительная площадка. Власти города обещают, что памятник возведут в рекордные сроки. Планируется, что стелу «Свеча памяти» откроют к 27 января 2020 года, к годовщине полного освобождения Ленинграда и Дню памяти жертв Холокоста. Подробнее смотрите в репортаже Сергея Ауслендера.