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Дорожные войны: стали известны подробности убийства пешехода в Мытищах

Тамара Астапенкова
00:55 18.11.2019
Пожилой водитель внедорожника пырнул ножом мужчину, нарушившего правила дорожного движения.
Дорожные войны: стали известны подробности убийства пешехода в Мытищах
© Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное, ВКонтакте

Участники дорожного конфликта, произошедшего в Мытищах в субботу 16 ноября, были в взвинченном состоянии из-за неприятностей, произошедших с ними в последнее время.

Напомним, в подмосковных Мытищах задержан 68-летний водитель Volvo, который ударил ножом пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину помешавшему проехать внедорожнику. Автомобиль резко затормозил. Пешеход вплотную приблизился к джипу. Видно, как у машины открылась дверь, после чего стоявший возле нее мужчина схватился за шею и отступил на несколько шагов. Автомобиль подтолкнул пешехода, после чего объехал его и скрылся, а мужчина рухнул на асфальт. Сообщалось, что пешеход скончался от полученного ранения.

Стало известно, что задержанный пожилой водитель написал явку с повинной. Он рассказал, что совершил преступление, не справившись с эмоциями. Нож в машине у него оказался не случайно, он возил его на всякий случай, чтобы использовать его при необходимости для самообороны. Пожилой водитель является владельцем цветочного магазина. До этого он пытался торговать мебелью, бытовой химией, фарфоровой посудой и ножами. Но бизнес пришлось свернуть из-за отсутствия прибыли.  

У погибшего в этот день случился конфликт с женой и сыновьями из-за того, что в пятницу он выпил лишнего. Мужчина решил отправиться с друзьями в баню, чтобы прекратить семейный скандал. В воскресенье его супруга собиралась отмечать свой день рождения. По дороге в баню и случился дорожный конфликт. Родные забили тревогу только в воскресенье, так как предполагали, что глава семейства остался ночевать у друзей, сообщает «МК».

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