Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров. К таким выводам пришли специалисты из университета Айовы в США.

По данным ученых, для получения доступа к гаджету, злоумышленники используют АТ-интерфейс. Устройство получает команды, с помощью которых оно переходит на небезопасное соединение. Благодаря этому кибермошенники перехватывают звонки и получают доступ к личным данным пользователей.

Атаке хакеров также подвергаются беспроводные наушники и часы, так как они входят в «доверенную зону» смартфона. Наушники очень привлекательны для мошенников еще и из-за того, что с их помощью можно легко перехватывать записи разговоров.

Для снижения подобных рисков эксперты рекомендуют установить пакет обновления, поскольку с каждым новым обновлением производители закрывают обнаруженные в программном обеспечении уязвимые места, пишет РИА Новости.