Украинские бронированные артиллерийские катера готовы к передаче: кадры из Керчи

Сегодня состоится передача Украине малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые сейчас находятся на якорной стоянке №471 в Керчи. Суда были задержаны в 2018 году в Керченском проливе после нарушения государственной границы.

Якорная стоянка №471 является зоной таможенного контроля Керченского морского торгового порта и предназначена для грузовых операций. Она имеет 46 якорных мест в трех подрайонах.