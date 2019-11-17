Перепутал педали: за рулем упавшего в Фонтанку автомобиля с детьми был казак
Водитель припарковал машину под запрещающим знаком и улетел в реку, так как перепутал педали при попытке переместить автомобиль.
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Стала известна причина, из-за которой водитель с двумя детьми улетел в Фонтанку. Игорь Чипизубов, находившейся за рулем Renault Logan, припарковался у дома №19, чтобы подождать свою жену. Сотрудник ГИБДД попросил переместить автомобиль, так как парковка противоречила знакам. Водитель пытаясь совершить маневр, перепутал педали и машина съехала в воду по спуску к реке.
По информации «Фонтанки» Игорь Чипизубов является казаком, а именно атаманом Адмиралтейско-Невской станицы.
56-летний казак, мальчик девяти лет и пятимесячная девочка, а также двое мужчин, которые прыгнули в воду на помощь тонувшим, находятся в лечебных учреждениях с переохлаждениями.
Тонущий автомобиль удалось вытащить из реки только при помощи крана.