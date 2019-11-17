Перепутал педали: за рулем упавшего в Фонтанку автомобиля с детьми был казак

Стала известна причина, из-за которой водитель с двумя детьми улетел в Фонтанку. Игорь Чипизубов, находившейся за рулем Renault Logan, припарковался у дома №19, чтобы подождать свою жену. Сотрудник ГИБДД попросил переместить автомобиль, так как парковка противоречила знакам. Водитель пытаясь совершить маневр, перепутал педали и машина съехала в воду по спуску к реке.

По информации «Фонтанки» Игорь Чипизубов является казаком, а именно атаманом Адмиралтейско-Невской станицы.

56-летний казак, мальчик девяти лет и пятимесячная девочка, а также двое мужчин, которые прыгнули в воду на помощь тонувшим, находятся в лечебных учреждениях с переохлаждениями.

Тонущий автомобиль удалось вытащить из реки только при помощи крана.