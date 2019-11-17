Упавший в Фонтанку автомобиль с детьми подняли краном: видео

Автомобиль, который скатился в реку Фонтанку 19 ноября, вытаскивали из воды при помощи крана, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В автомобиле Renault Logan находились мужчина 1963 года рождения и двое детей: девятилетний мальчик и девочка пяти месяцев. У них диагностированы переохлаждения средней степени.

На помощь тонущим в воду бросились двое мужчин. Все пять человек были госпитализированы в больницы. ГУ МЧС рассмотрит вопрос о награждении двух очевидцев-спасателей.