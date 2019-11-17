Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с вице-премьером Кубы сообщила, что совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог улучшит транспортную инфраструктуру в стране.

«Будет заменен подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов», - цитирует ТАСС сенатора.

Матвиенко уточнила, что на данный момент соответствующее межправительственное соглашение подписано, но еще не ратифицировано кубинской стороной. Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис обещал лично поспособствовать быстрому принятию документа. Схема финансирования проекта уже утверждена, начались переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы.

Также сенатор добавила, что Россия оказывает содействие Кубе в топливно-энергетической сфере и нацелена принять долгосрочный план развития отношений с Кубой до 2030 года, который коснется промышленной отрасли - сельское хозяйство, фармацевтика и биотехнологии.

«О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодные отношения с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 года с учетом плана экономического и социального развития Кубы до 2030 года», - сказала Матвиенко.

Сенатор рассказала, что во время визита и власти, и граждане Кубы выразили благодарность России.