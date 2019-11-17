Названы первые симптомы рака легких
Рак легких или бронхиальная карцинома на ранних стадиях развития не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, поэтому зачастую врачи могут диагностировать опасное заболевание уже на поздних этапах развития.
Чтобы предостеречь о возможном развитии онкологии легких, эксперты назвали несколько первичных симптомов, к которым относятся - приступы кашля, затрудненное дыхание, боли в груди при дыхании.
Также стоит обратить внимание и на общее состояние организма, так как появление таких симптомов как потливость в ночные часы, потеря аппетита и резкое похудение, повышение температуры и постоянное ощущение усталости могут свидетельствовать о начале развития заболевания.
В списке возможных симптомов оказались: постоянная хрипота, кашель с кровью, одышка при небольшой физической нагрузке и отек шеи.
Эксперты добавляют, что процент выздоровления при бронхиальной карциноме очень низкий и стоит обращать внимание даже на нетипичные симптомы для ранней диагностики заболевания.
«Некоторые бронхиальные карциномы производят гормоноподобные вещества, и это может вызывать нарушение гормонального баланса», - пишет «МедикФорум».
К таким признакам относятся: боль в костях на нижних конечностях, остеопороз, утолщение кончиков пальцев.