Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы первые симптомы рака легких

Светлана Головина
07:00 17.11.2019
Как правило, коварное заболевание протекает бессимптомно и проявляется лишь на поздних стадиях, но существует несколько предупреждающих признаков, которые говорят о начале его развития.
Названы первые симптомы рака легких
© Фото: Rudolf Arco Images GmbH Globallookpress

Рак легких или бронхиальная карцинома на ранних стадиях развития не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, поэтому зачастую врачи могут диагностировать опасное заболевание уже на поздних этапах развития.

Чтобы предостеречь о возможном развитии онкологии легких, эксперты назвали несколько первичных симптомов, к которым относятся - приступы кашля, затрудненное дыхание, боли в груди при дыхании.

Также стоит обратить внимание и на общее состояние организма, так как появление таких симптомов как потливость в ночные часы, потеря аппетита и резкое похудение, повышение температуры и постоянное ощущение усталости могут свидетельствовать о начале развития заболевания.

В списке возможных симптомов оказались: постоянная хрипота, кашель с кровью, одышка при небольшой физической нагрузке и отек шеи.

Эксперты добавляют, что процент выздоровления при бронхиальной карциноме очень низкий и стоит обращать внимание даже на нетипичные симптомы для ранней диагностики заболевания.

«Некоторые бронхиальные карциномы производят гормоноподобные вещества, и это может вызывать нарушение гормонального баланса», - пишет «МедикФорум».

К таким признакам относятся: боль в костях на нижних конечностях, остеопороз, утолщение кончиков пальцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 22:48
Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%
Дата16.11.2019, 22:00
ВКС РФ прикрыли российско-турецкий патруль на севере Сирии
Дата16.11.2019, 22:24
Все золото Гран-при: триумф российских фигуристов на московском этапе
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.11.2019, 09:45
Учебно-боевой самолет Як-130 впервые представят в Дубае
Дата16.11.2019, 04:23
Росатом обнародовал данные о создании в СССР ракеты-предшественника «Калибров»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:00 В стране и мире
Названы первые симптомы рака легких
06:33 В стране и мире
Видео
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana
06:27 В стране и мире
Губа не дура: рождественские желания маленькой девочки поразили соцсети
05:55 В стране и мире
Успеть за 57 секунд: названы самые короткие пассажирские перелеты
05:47 В стране и мире
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сотни потерянных танков под Прохоровкой: что на самом деле произошло на этом отрезке Курской дуги
Видео
«Главное, у него была душа»: Артем Шейнин о Никите Исаеве
Секрет долголетия: назван напиток, продлевающий жизнь
Археологи рассказали о находке в сверхсекретной ставке Гитлера
Видео
За сутки до смерти: дочь Аллы Вербер выложила видео с танцующей матерью
Видео
ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.