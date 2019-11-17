«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть исполнением кавера песни in Bloom рок-группы Nirvana. Ролик девочка опубликовала на своем YouTube-канале.

«Я обожаю Nirvana и могу играть их музыку на барабанах целый день», - написала Нанди.

Она отметила, что группа входит в ТОП-5 ее любимых исполнителей.

Талантливая девочка не только показывает прекрасное владение инструментом, но и эмоционально играет, проникаясь музыкой: кричит, закрывает глаза или подыгрывает себе мимикой, как и полагается каждому выдающемуся барабанщику.

Ролик был опубликован 11 ноября и уже набрал более 300 тысяч просмотров и отзывов.

«Курт гордился бы тобой», - пишет один из комментаторов.

Также пользователи утверждают, что «будущее музыки в хороших руках».

Нанди умеет играть и на гитаре, отлично поет. Ее родители делятся творчеством юной рок-звезды в социальных сетях.