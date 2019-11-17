Губа не дура: рождественские желания маленькой девочки поразили соцсети

В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список желаемых подарков, в который попали совсем не детские вещи - iPhone 11, наушники AirPods, MacBook Air, камера Go Pro, косметика, новая одежда, духи Chanel, сережки с бриллиантами и 4 тысячи долларов. Об этом рассказал отец девочки на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию с подписью «Моя 10-летняя дочь, похоже, не в своем уме».

© a_johnson412, Twitter

Пользователи Сети отнеслись с комизмом к данной ситуации и поинтересовались у родителя, что собирается делать девочка с этими подарками.

«Что же она попросит в следующем году?», - написал один из комментаторов.

К счастью, в списке оказались и реальные подарка - настоящий кролик, одежда для него, кукла и будильник.