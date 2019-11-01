«Чуть не умираю от страха»: Пугачева направилась на свой концерт в Минске

Российская певица Алла Пугачева отправилась с Белорусского вокзала на свое персональном железнодорожном вагоне в Минск, где 2 ноября состоится ее сольный концерт.

Исполнительница боится летать на самолетах, поэтому почти всегда путешествует на поездах. В этот раз от лимузина до вагона ей пришлось пройтись из-за ремонта на вокзале. Она появилась там со своим директором Еленой Чупраковой и водителем Игорем Польшиковым.

Примадонну «атаковали» многочисленные журналисты, пытаясь добиться у 70-летней певицы комментариев по поводу выступления перед многотысячной аудиторией. Видео опубликовал Sputnik.

«Я чуть не умираю от страха каждый раз», - призналась Алла Борисовна, отвечая на вопрос о том, не волнуется ли она перед выступлением.

Пресса не приглашена, любая профессиональная и любительская съемка будут запрещены, поэтому у прессы так много вопросов к Пугачевой.