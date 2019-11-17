Успеть за 57 секунд: названы самые короткие пассажирские перелеты

У большинства людей передвижение на самолете ассоциируется с долгими перелетами. Однако некоторые рейсы проходят фактически незаметно для пассажира.

Так, например, самый короткий коммерческий полет в мире осуществляется между двумя шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Расстояние между ними чуть более 2,5 километра. На территории одного из островов находятся несколько десятков археологических памятников, поэтому он является точкой притяжения многих студентов и профессоров. Самолетом управляет один человек, а в пассажирском салоне всего восемь мест. Длительность полета составляет 57 секунд.

Добраться из столицы Демократической Республики Конго (Киншасу) в столицу Республики Конго (Браззавиль) можно всего за полчаса. Тем не менее, расстояние между двумя городами – 26 километров – можно преодолеть на катере за 15 минут.

Самым коротким рейсом в России считается маршрут Москва – Калуга. Полет занимает около 40 минут. Протяженность пути составляет 129 км, сообщает «Рамблер».