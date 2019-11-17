Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе в разведении сил.

«К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение», - сказал политик в интервью украинскому «24 каналу».

Он добавил, что на запланированной встрече в «нормандском формате», вероятно, будет актуальным вопрос смягчения санкций.

Напомним, первого октября Украина подписала «формулу Штайнмайера», в рамках которой украинские вооруженные силы обязались начать вывод войск из районов Золотое и Петровское.