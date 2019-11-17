Диетолог назвала самые вредные сладости

Чрезмерное потребление сладкого вредит организму, но его нехватка тоже может быть опасной. О наименее вредных сладостях рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова.

Она утверждает, что чем сложнее состав продукта, тем он вреднее.

Тяжелее всего организмом воспринимаются жаренные во фритюре сладости, такие как пончики и чак-чак. В них содержится не только много простых сахаров, но и трансжиры.

Кроме того, нельзя назвать полезными дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема.

«С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты», - цитирует диетолога aif.ru.

По мнению Зотовой, самым безвредным сладким для человека являются горький шоколад, мед, мармелад, пастила и зефир, которые производятся на агар-агаре, а не на химических желеобразователях.