Кардиолог объяснил опасность вейпов

Электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычным, считает кардиолог Ярослав Ашихмин.

Дело в том, что в курительных смесях содержится витамин Е, который может вызывать рак, а пропиленглиголь в жидкостях для вейпов при нагревании вредит легким.

Ученый сообщил, что сейчас существует множество эффективных средств, позволяющих избавиться от никотиновой зависимости.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты», - заключил врач в разговоре с «360».

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали ряд смертей и случаев скоротечных заболеваний легких у людей, пользующихся вейпами.