Кардиолог объяснил опасность вейпов
Жидкость для парения сильно вредит легким, уверен медик.
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Электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычным, считает кардиолог Ярослав Ашихмин.
Дело в том, что в курительных смесях содержится витамин Е, который может вызывать рак, а пропиленглиголь в жидкостях для вейпов при нагревании вредит легким.
Ученый сообщил, что сейчас существует множество эффективных средств, позволяющих избавиться от никотиновой зависимости.
«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты», - заключил врач в разговоре с «360».
Ранее сообщалось, что в США зафиксировали ряд смертей и случаев скоротечных заболеваний легких у людей, пользующихся вейпами.