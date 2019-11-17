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В ООН назвали главные причины гибели на дорогах России

Дарья Муромова
05:12 17.11.2019
Одной из причин высокой смертности на дорогах России спецпосланник считает недостаточное образование.
В ООН назвали главные причины гибели на дорогах России
© Фото: 36.mvd.ru, Global Look Press

К высокой смертности на дорогах в России приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда в нетрезвом виде, использование автолюбителями телефонов и недочеты в правовом преследовании нарушителей. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

В это воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, каждый год в мире в авариях погибают 1,35 миллиона человек. По информации ГИБДД, лишь в 2018 году в России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще 215 тысяч получили травмы.

Тодт отметил, что в России «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах и получают увечья», но при этом РФ очень заинтересована в том, чтобы стать одним из лидеров в обеспечении дорожной безопасности.

Одной из причин высокой смертности на дорогах России спецпосланник считает недостаточное образование.

«Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям», - цитирует Тодта РИА Новости.

Также он подчеркнул негативное влияние алкоголя и использование телефона за рулем.

«Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», - добавил он, поддержав лишение прав.

По мнению спецпосланника, в России также нужно отработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.

В качестве мировых лидеров в сфере безопасности на дорогах Тодт назвал скандинавские страны, а также Швейцарию и Великобританию.

«Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности», - добавил он.

В то же время, российские ведомства Минтранс, Минздрав и МВД приложили большие усилия для решения этих проблем.

«Вы должны помнить, что вы не одни. Вы должны вести себя, осознавая, что вы не одни на дороге, кем бы вы ни были - пешеходом, мотоциклистом, велосипедистом, - у вас должна быть ответственность», - заключил Тодт.

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