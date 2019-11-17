В ООН назвали главные причины гибели на дорогах России

К высокой смертности на дорогах в России приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда в нетрезвом виде, использование автолюбителями телефонов и недочеты в правовом преследовании нарушителей. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

В это воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, каждый год в мире в авариях погибают 1,35 миллиона человек. По информации ГИБДД, лишь в 2018 году в России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще 215 тысяч получили травмы.

Тодт отметил, что в России «чрезвычайно много людей гибнет на дорогах и получают увечья», но при этом РФ очень заинтересована в том, чтобы стать одним из лидеров в обеспечении дорожной безопасности.

Одной из причин высокой смертности на дорогах России спецпосланник считает недостаточное образование.

«Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям», - цитирует Тодта РИА Новости.

Также он подчеркнул негативное влияние алкоголя и использование телефона за рулем.

«Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», - добавил он, поддержав лишение прав.

По мнению спецпосланника, в России также нужно отработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.

В качестве мировых лидеров в сфере безопасности на дорогах Тодт назвал скандинавские страны, а также Швейцарию и Великобританию.

«Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности», - добавил он.

В то же время, российские ведомства Минтранс, Минздрав и МВД приложили большие усилия для решения этих проблем.