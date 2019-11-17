Первые глотки воды: пострадавших от лесных пожаров коал спасают в Австралии

В Австралии создали площадку, куда неравнодушные могут перечислить средства для помощи пострадавшим в пожарах коалам. По последним данным, активистам удалось собрать более 730 тысяч долларов, в то время как изначальная цель – 25 тысяч долларов.

Кампания по сбору средств была создана организацией Port Macquarie Koala Hospital. Сейчас ее волонтеры ухаживают за пострадавшими животными. В Сети публикуют кадры, на которых обессилившим коалам дают воды.

Как сообщили представители организации, у многих животных обнаружены ожоги. Сейчас их лечат ветеринары.

На вырученные деньги в лесах будут установлены специальные источники воды для коал. Кроме того, в госпитале поставили стекло, позволяющее любому желающему пронаблюдать за восстановлением пострадавших.

Ранее сообщалось, что Австралию охватили лесные пожары. Власти зафиксировали свыше 130 очагов возгорания во всей стране. В местном заповеднике от огня погибли более трех сотен коал.