Взрыв прогремел в общежитии Киева: видео

Взрыв в прогремел в общежитии Киева в субботу вечером. В результате два человека погибли, говорится в сообщении местной полиции в Facebook.

© Поліція Києва, Facebook

Взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. На месте ЧП работают специалисты взрывотехнической службы, правоохранительные и следственно-оперативные группы.

«Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин», - говорится в сообщении.

© Поліція Києва, Facebook

Как утверждает начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в комнате взорвалась граната. Один из погибших работал охранником, другой - на стройке.

Сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.