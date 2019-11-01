СКР возбудил уголовное дело после убийства экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«Тридцать первого октября около 23.40 (местного времени) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тел 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении.

По версии следствия, жена Лаврентьева заметила на приусадебной территории двух человек с фонариком. Бывший мэр города вышел из дома с охотничьим ружьем в руках. После чего женщина услышала несколько выстрелов и обнаружила тело мужа с огнестрельными ранениями. Лаврентьев также успел ликвидировать одного из злоумышленников.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают личность второго человека, скрывшегося с места преступления, а также мотивы неизвестных. По предварительным данным, убитый мужчина возрастом около 40 лет был жителем соседнего города.

Уголовное дело было передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу.