Опубликована фотография Путина в окружении спецназа
Кадр сделан во время визита российского лидера в Бразилию.
© Фото: Дмитрий Смирнов, «Пул N3»
Владимир Путин фотографировался с солдатами спецназа Бразилии. Бойцы охраняли российского лидера в ходе во время его пребывания в стране.
Кадр в опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
«Фото на память», - гласит подпись к фотографии.
Владимир Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который состоялся 13 и 14 ноября. В ходе визита он провел встречу с бразильским лидером, на которой обсуждались международные вопросы, в том числе и ситуация в Боливии.