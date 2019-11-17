Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

Владимир Путин фотографировался с солдатами спецназа Бразилии. Бойцы охраняли российского лидера в ходе во время его пребывания в стране.

Кадр в опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

«Фото на память», - гласит подпись к фотографии.

Владимир Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который состоялся 13 и 14 ноября. В ходе визита он провел встречу с бразильским лидером, на которой обсуждались международные вопросы, в том числе и ситуация в Боливии.