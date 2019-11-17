Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Осужденный за шпионаж в России отставной сотрудник норвежской пограничной службы Фруде Берг, освобожденный из заключения после обмена между Литвой и РФ лицами, которые отбывают наказание за разведывательную деятельность, прибыл в Норвегию.

«Берга доставили на частном самолете из Литвы, который приземлился в субботу вечером в аэропорту Гардермуэн (в Осло)», - сообщило Норвежское телеграфное агентство со ссылкой на адвоката Берга Брюньюльфа Риснеса.

Обмен осужденными Литва и Россия провели в пятницу, 15 ноября. Литовская сторона передала граждан РФ Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже к десяти с половиной и к десяти годам заключения соответственно. Россия вернула литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, и передала Берга.