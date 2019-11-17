Культ воды: археологи обнаружили 3000-летний ритуальный храм в Перу

Археологи обнаружили останки древнейшего храма в Перу.

Возраст находки составляет порядка трех тысяч лет. На ее территории заметили останки могил. По данным специалистов, они относятся к разным периодам – от 1500 года до нашей эры до 292 года нашей эры.

Ученые пришли к выводу, что помещение создали для поклонения воде и использовали для проведения обрядов плодородия.

Длина религиозного строения составляет около 40 метров. Внутри можно увидеть фрагменты 15-метровой лестницы.

Кадры с места публикует местное издание La República Norte.

Открытие было сделано еще в октябре, однако разглашать новость не стали, так как археологи и власти испугались, что реликвию могут разграбить.