Помощник Зеленского заявил о последнем этапе получения кораблей ВМС от России

Процедура передачи кораблей ВМС Украины, которые были задержаны год назад Россией в Керченском проливе, находится на заключительной стадии. Об этом заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», - цитирует Ермака «Новое время».

При этом украинское СМИ «Думская» пишет, что российская сторона якобы собирается передать корабли Незалежной в открытом море примерно в 60 километрах от Одессы.

Ранее МИД РФ заявил, что несколько месяцев назад направил Киеву предложение о возврате этих кораблей - об этом было объявлено публично. В министерстве отметили, что предложения о возврате судов остаются в силе. Однако никаких договоренностей о передаче кораблей до саммита в «нормандском формате» не было.

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за незаконное проникновение в территориальные воды России. Суда не реагировали на требования российских пограничников остановиться и совершали опасные маневры. В результате сотрудникам ФСБ пришлось применить силу для их остановки. В России эту ситуацию назвали намеренной провокацией.