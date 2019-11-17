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Страшные «подарки» от террористов: как проходит разминирование в сирийском Алеппо

Павел Ремнев
05:00 17.11.2019
Площадь взрывоопасных районов под Алеппо измеряется в гектарах. Проверить все места, которые могут быть заминированы, и сделать их безопасными помогают саперы из Армении.
© Видео: ТРК Звезда

Саперы из Армении проводят гуманитарное разминирование в сирийском Алеппо. Сейчас специалисты работают в населенном пункте Айзаз.

Противопехотные мины, неразорвавшиеся снаряды, растяжки - дворы буквально усеяны осколками и металлическими шариками.

Часто опасные находки с виду похожи на артиллерийский снаряд, но на самом деле террористы переделали его во взрывное устройство. И такие могут быть в каждом доме. Боевики ставили их десятками, чтобы жертв среди мирных жителей было как можно больше.

Армянские саперы методично проверяют каждый квадратный метр. При работе в домах обычный миноискатель почти бесполезен, работать мешает электропроводка и металл в стенах, поэтому саперы используют специальный прибор - «Коршун». 

«Была отработана карта местности на миллиметровке, где обозначаются начальные точки, точки поворотов и границы взрывоопасного района. На карте штрихуются те места, где уже все очищено и разминировано. Под конец работ вся карта будет заштрихована, то есть - разминирована», - рассказал «Звезде» старший группы оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Республики Армении Рафик Петросян.

Местные жители торопятся использовать эти поля для сельского хозяйства, но придется подождать, пока саперы не убедятся,  что все безопасно.

«Мы ждали почти полгода саперов, обращались за помощью везде и нас наконец-то услышали. Мы раньше в эту сторону овец не отпускали. Уже теряли скот. Сейчас стало спокойнее», - поделилась местная жительница Мадин Амару Шакур.

Площадь взрывоопасных районов - так саперы называют места, которые могут быть заминированы, - под Алеппо измеряется в гектарах.

Бои здесь были особенно долгими и ожесточенными, террористы почти захватили город и отдавать его не собирались - это видно по целым кварталам полуразрушенных зданий.

«В каждом из них могут быть взрывные устройства. Но скоро в дома вернутся хозяева и начнут восстанавливать свое хозяйство. Саперы здесь - почти закончили», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

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