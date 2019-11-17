Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

Любой, даже самый мощный гаджет со временем все чаще начинает требовать подзарядки в течение дня, особенно при активном использовании. Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.

Работоспособность батареи, в первую очередь, зависит от химического состава. При этом ни один производитель не обязан его указывать.

«Никто из производителей не заявляет химический состав батареи, материал изготовления катода, анода и электролита. Более того, даже если написано, что в телефоне используется литий-ион-полимерная батарея, это не всегда говорит о том, что реально внутри батареи используется полимер», - цитирует Корнейчука aif.ru.

Таким образом, нельзя узнать, насколько стабильные компоненты используются в устройстве. При более стабильных компонентах батарея имеет меньшую емкость, но медленнее деградирует и наоборот. Но в любом случае через определенное количество циклом зарядки и разрядки максимальная емкость начинает снижаться.

Также работоспособность аккумулятора зависит от того, как часто пользуются устройством.

«Скорость, с которой телефон "тратит" батарею, также зависит от того, какой у него чипсет (процессор) и экран. Имеет смысл смотреть на емкость батареи при сопоставимом чипсете», - добавил Корнейчук.

По словам эксперта, современные аккумуляторы за весь срок службы теряют максимум треть своей начальной емкости, поэтому задумываться о замене нужно только тогда, когда он вообще не держит заряд. В среднем это может понадобиться через три года после использования гаджета.