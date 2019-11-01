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В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Василиса Морозова
07:33 01.11.2019
Россиян могут освободить от оплаты услуг ЖКХ, если они предоставляются некачественно.
В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Власов предложил закрепить за россиянами право не платить за некачественные ЖКХ. Соответствующий документ он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам депутата, ему постоянно приходят жалобы на высокие тарифы жилищно-коммунальных услуг и на то, что они не соответствуют требованиям. Законом предусмотрен порядок перерасчета за не качественные услуги, отметил Власов, однако он сложен для понимания, пишет РИА Новости.

«Считаю необходимым ..закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», - говорится в его письме.

Ранее правительство утвердило документ, устанавливающий средний индекс изменения размера платы за ЖКХ. В Москве, согласно распоряжению, во второй половине 2020 года средний размер платы за услуги ЖКХ вырастет на примерно 5%, по области – 4,1%. В остальных регионах тарифы проиндексируются в пределах прогнозируемой инфляции + 0,6-1,5%.

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