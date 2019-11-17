В Шереметьево откроют новый терминал
С января 2020 года в новый терминал С1 будут перенаправлены международные рейсы.
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Новый терминал С1 появится в московском аэропорту Шереметьево. Соответствующее разрешение выдала Росавиация.
Терминал будет обслуживать международные рейсы «Аэрофлота». Его пропускная способность – 20 миллионов пассажиров в год.
«Для оперативного и качественного обслуживания пассажиров, включая трансферных, и экипажей воздушных судов в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля», - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сейчас на месте проводятся финальные работы: проверяется исправность всех систем терминала, продолжаются пуско-наладочные работы.
Функционировать терминал начнет в январе 2020 года.