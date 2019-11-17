В Польше дали совет Украине по «возвращению» Крыма

Для того, чтобы «вернуть» Крым, а также установить контроль над Донбассом, Украине нужно существенно улучшить состояние экономики страны и следовать «европейскому курсу». Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский.

«Украине необходим европейский курс. Это приведет к экономическому росту, и тогда жители Донбасса и Крыма проголосуют за возвращение назад на Украину», - сказал политик в интервью «Европейской правде».

Ващиковский подчеркнул, что в настоящий момент в Европарламенте скептически относятся к идее вступления Украины в состав Евросоюза. Он добавил: Киеву важно работать над реализацией соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку сейчас украинские экономические показатели очень низкие.

При этом евродепутат заявил о своем недовольстве тем, что украинский президент Владимир Зеленский стремится наладить отношения с РФ, отметив в то же время, что Украине как суверенному государству нельзя запретить «делать шаги к поиску взаимопонимания с Россией».

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.