Скандал в Британии: СМИ сообщили об участии солдат в военных преступлениях

Военное командование Великобритании скрывало доказательства, свидетельствующие о причастности британских военнослужащих к преступлениям в Афганистане и Ираке, сообщают СМИ. В распоряжение журналистов попали документы, доказывающие участие солдат специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам, и участие членов батальона Black Watch в пытках, избиениях и сексуальных надругательствах.

Военные следователи и журналисты The Sunday Times и программы BBC Panorama в течение года искали доказательства, которые скрывались по политическим причинам. Сообщается, что в военном ведомстве Великобритании оказывали давление во время расследования преступлений, чтобы добиться скорейшего закрытия дел.

В издании предполагают, что полученный резонанс может привести к тому, что расследованием дел об участии британских военнослужащих в преступлениях, может заняться Международный уголовный суд.