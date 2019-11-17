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Ползучая революция: на что рассчитывают демократы в ситуации с импичментом Трампу

Юлия Васильченко
23:01 17.11.2019
Пока в Белом доме празднуют победу над Моралесом, под носом у американцев разворачивается практически такой же сценарий революции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Один из демократов, конгрессмен-техасец Ал Грин, еще весной заявил: «Если мы не подвергнем Трампа импичменту, то его переизберут». Этого демократы допустить, конечно, не могут.

Убедившись, что нападки на уровне истеблишмента на Трампа не действуют, демократы решили расшатать ситуацию изнутри. На этой неделе начались открытые публичные слушания по импичменту. Расчет простой: если народ увидит и узнает о «грязных делишках» Трампа, то ему больше не быть президентом.

Дело об импичменте теперь обсуждают не только в кулуарах Конгресса - оно становится массовым. Публичные слушания и реакцию на них в СМИ транслируют в американских барах, которые уже превратились в политические клубы. Как, например, в Калифорнии: антитрамповская риторика там льется рекой вместе с пивом и коктейлями. Подробнее смотрите в репортаже Юлии Васильченко.

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