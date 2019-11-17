Моралес в бегах: цветная революция в Боливии идет по украинскому сценарию

Президент Боливии Эво Моралес был свергнут, оппозиция ликует, а на улицах страны теперь хаос и безвластие, Вашингтон потирает руки.

Развивалось все по такому стандартному сценарию, который уже впору преподавать в школах. Очередные выборы, прикормленная западом оппозиция, которая объявляет итоги голосования сфальсифицированными, формальный повод, чтобы вывести людей на улицы. Далее беспорядки, купленные силовики переходят на сторону оппозиции и универсальный рецепт Майдана приведен в действие. Так было на Украине в 2014 году, так же произошло спустя пять лет в Боливии.

Как и на Украине, восставшие ринулись в дом уже бывшего президента, чтобы разграбить и разгромить там все. Правда, в отличие от Украины, золотого унитаза в доме «тирана» не нашли. Американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что теперь на очереди Никарагуа и Венесуэла.

Развитие событий на Украине и в Боливии неспроста кажется настолько похожим: общие причины, одинаковые технологии, выливаются в почти идентичные последствия, не только внешние, но и глубинные. Декларируемая борьба против тирании и за демократию, ни что иное, как битва за ресурсы страны. Моралес считал, что они должны принадлежать народу.

Новые выборы в Боливии должны пройти не позднее января следующего года. Пока стало известно о первых инициативах временного президента Жанин Аньес. Порвать отношения с Венесуэлой, выслать из страны всех представляющих Каракас дипломатов и более 700 кубинских граждан, которые, возможно, участвовали в протестах на стороне Моралеса. На Украине после Майдана, началась повальная декоммунизация. А в Боливии начинают вычеркивать все, что было связано с эпохой правления Эво Моралеса. Продолжение смотрите в сюжете Константина Худолеева.