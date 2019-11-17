Демонстранты в Гонконге подожгли мост у кампуса университета

Акция антиправительственных демонстрантов в Гонконге завершилась поджогом моста у кампуса Политехнического университета, соединяющего кампус учебного заведения со станцией метро.

Как говорится в заявлении полиции, пламя падало даже на проходящую под мостом дорогу, что создавало угрозу безопасности всем, кто находился в районе. При этом участники беспорядков забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, пытаясь помешать операции по разгону.

Беспорядки продолжались в течение нескольких часов. По сообщению РИА Новости, протестующие в Гонконге в последние дни сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов. Из-за блокирования демонстрантами мостов, тоннелей и дорог в городе начался транспортный коллапс.

Напомним, беспорядки в Гонконге начались еще в июне. Их спровоцировало рассмотрение законопроекта об экстрадиции. За это время полицейские задержали более 3,6 тысячи человек, свыше полутора тысяч были госпитализированы. Более 400 полицейских пострадало.