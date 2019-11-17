Известный математик попал в реанимацию после отравления «Кротом»

В Москве преподаватель МГУ и математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот».

Мужчина был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

«Температура 37,4 была вчера вечером. Сегодня утром - 36,5», - цитирует медиков РБК.

Как рассказал сын ученого, Ивашев-Мусатов перепутал бутылки с жидкостями, которые стояли поблизости на кухне, и по ошибке выпил бытовое средство.

Ранее схожий случай произошел с продюсером Бари Алибасовым, который спутал «Крота» с соком.