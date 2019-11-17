Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Алеппо

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулировать сирийскую территорию по маршрутам Айн-Иса – Бир-Саид – Абу-Даля, Кобани– Каракозак – Бир-Али-Сулим, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Таким образом, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

По его словам, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий. За прошедшие сутки были зафиксированы около 30 обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб.

Как добавил Боренков, за последние сутки были проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Хаша в провинции Ракка, а также в городе Алеппо. Нуждающимся жителям САР выдали 2 715 продовольственных наборов.