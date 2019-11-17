Предложение на 100 миллиардов: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме

Еще в конце октября лидеры США и Турции публично обменялись крайне нелицеприятными посланиями и назвали друг друга нехорошими словами. Однако на прошлой неделе состоялась их встреча один на один, под камерами, в Белом доме.

Наблюдать за тем, как Трамп и Эрдоган пытались изо всех сил улыбаться и сохранять лицо было удовольствием. Почему улыбался американский президент - понятно. Он приготовил Эрдогану великолепную сделку: 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от российских С-400.

«Я сказал Турции: "Если вы сделаете что-то, что не впишется в рамки нашей гуманности, то на вас обрушится весь наш гнев, ваша экономика будет уничтожена"», - заявлял ранее Трамп.

Однако 13 ноября его риторика был уже другой.

«Турция, как всем известно, является отличным союзником НАТО и стратегическим партнером США по всему миру. Я большой поклонник президента», - сказал американский лидер.

Между этими заявлениями Трампа - меньше месяца. Но если к переменчивым речам президента США на публике все уже привыкли, то вот официальные письма - настораживают.

Месяц назад Трамп писал турецкому коллеге в покровительственном тоне, призывал «не быть дураком», послушать Америку. Не дождавшись ответа перешел от кнута к прянику и отправил другое письмо. Уже без оскорблений, но с обещанием дать за сотрудничество щедрый бакшиш: 100 миллиардов долларов и способ обойти свои же - американские - санкции.

И вот после такого эмоционального вступления - они лично встретились в Белом доме. Подробнее смотрите в материале Федора Иваницы.