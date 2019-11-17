В МИД РФ прокомментировали процесс возврата кораблей Украине

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва никогда не отрицала того, что украинские суда, задержанные в Керченском проливе в 2018 году, вернутся на Родину.

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», - заявили в ведомстве.

Российский МИД напомнил, что еще в июне проинформировали коллег в посольстве Украины в Москве об имеющихся в рамках законодательства возможностях, которые Киев может использовать для освобождения моряков и кораблей.

Ранее сообщалось, что передача кораблей состоится около полудня 18 ноября в нейтральных водах.

Напомним, два катера и буксир ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ, после чего были задержаны 25 ноября 2018 года. Им предъявили обвинения по статье о нарушении государственной границы.