Овечкин трогательно поздравил жену с днем рождения

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил свою жену Анастасию с днем рождения. Пара начала встречаться в марте 2015 года, в августе 2016 они поженились, а через два года у них родился сын Сергей.

«Спасибо, что радуешь нас с сыном каждый день! Мы тебя очень любим, желаем тебе здоровья, наша девочка, будь счастлива!» - написал Овечкин в своем Instagram в комментарии к совместному фото с женой.

Пользователи Сети также поздравили супругу хоккеиста.