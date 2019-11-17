Овечкин трогательно поздравил жену с днем рождения
Пара поженилась в 2016 году.
© Фото: aleksandrovechkinofficial, Instagram
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил свою жену Анастасию с днем рождения. Пара начала встречаться в марте 2015 года, в августе 2016 они поженились, а через два года у них родился сын Сергей.
«Спасибо, что радуешь нас с сыном каждый день! Мы тебя очень любим, желаем тебе здоровья, наша девочка, будь счастлива!» - написал Овечкин в своем Instagram в комментарии к совместному фото с женой.
Пользователи Сети также поздравили супругу хоккеиста.
«Счастья! Любви! Здоровья! И всего в достатке!» - пишет alenakamenetskaya.
«Прекрасные. Всего самого наилучшего», - добавила anya.ryabkova.